Путин наградил почетной грамотой главу «Поиска пропавших детей» в Красноярске

Красноярск, 23 августа. Руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Красноярском крае Оксана Василишина награждена почетной грамотой президента России, сообщила председатель попечительского совета центра Елена Мильская.

Мильская поздравила коллегу из Красноярска.

«Мы гордимся, что в состав Национального центра входит Красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей — Красноярск», — заметила глава движения. — Наши волонтеры самые искренние, душевные и всегда готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде».

Под руководством Василишиной «Поиск пропавших детей — Красноярск» стал одним из самых профессиональных подразделений в России. Она уже несколько лет является идейным вдохновителем волонтерского движения в регионе.

В прошлом году волонтеры центра помогли найти 336 человек. В этом году организация получила от местных жителей 224 заявки о пропаже друзей и близких. В 79 случаях искали детей.

«Поиск пропавших детей» четыре года сотрудничает с региональными школами - проводит уроки профилактики пропажи детей. Только за 2018 год было организовано около 287 таких лекций для учеников начальных классов.

Центр активно участвует и в общественной жизни города. Добровольная народная дружина, которая была создана на базе волонтерского отряда, помогла полиции обеспечить порядок на выборах президента страны в 2018 году. А летом прошлого года совместно с Агентством молодежной политики Красноярска в Гвардейском парке волонтеры высадили Аллею памяти погибшим детям.

В этом году «Поиску пропавших детей — Красноярск» исполнилось шесть лет. За это время организация была награждена многочисленными почетными грамотами, а также нагрудными знаками «За содействие МВД».