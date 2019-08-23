Под Калугой ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей ИГ

Калуга, 23 августа. Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией пресекли деятельность религиозно-экстремистской организации, которая финансировала террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, ФСБ с бойцами Росгвардии на территории Калужской области пресекли работу религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей материальное обеспечение ИГ1.

Отмечается, что в экстремистскую ячейку входили шестеро уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. В ЦОС уточнили, что по указанию агентов террористической группировки они собирали и переправляли денежные средства в Сирийскую Арабскую Республику для финансирования террористической деятельности.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия.

Напомним, в начале августа Федеральная служба безопасности предотвратила атаку террористов на воинскую часть, расположенную под Владимиром.

1 Организация запрещена на территории РФ.