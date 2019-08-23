Комиссия Госдумы запросила у правоохранителей данные о вмешательстве в дела РФ

Москва, 23 августа. Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запросы в органы госвласти и правоохранительные структуры с просьбой предоставить данные о попытках иностранных государств воздействовать на ситуацию в стране. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы направили запросы в российские правоохранительные структуры во все и органы госвласти о предоставлении имеющейся информации», — сказал он на первом заседании комиссии​​​.

По словам Пискарева, комиссия Госдумы планирует пригласить на будущие встречи российских экспертов и представителей зарубежных СМИ.

Позднее он указал, что новые материалы о фактах вмешательства извне во внутренние дела России поступают в распоряжение комиссии.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство доведет до властей ФРГ и США данные о том, как их дипломатические сотрудники и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о незаконных митингах в Москве.

Как объяснила дипломат, американское посольство, например, опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. При этом пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги несогласованного митинга.

Кроме того, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании была размещена новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконной акции.

Об иностранном вмешательстве со стороны Запада заявлял и пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. По его словам, британские СМИ избирательно и предвзято освещают незаконные митинги за рубежом, в том числе в Москве. Однако в сообщениях об акциях в Великобритании зарубежная пресса ограничивается от нападок на власти страны, указал он.

Затем руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с предложением в адрес Госдумы рассмотреть соответствующий вопрос на внеочередном заседании совета нижней палаты парламента. Предложение было одобрено всеми думскими фракциями.

В минувший понедельник стало известно о создании соответствующей комиссии, в состав которой вошли 12 депутатов во главе с Пискаревым.

Напомним, что акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые» кандидаты, которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций. Их уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.