Украинский сайт по требованию РКН удалил картинку, оскорбляющую гимн РФ

Москва, 23 августа. Администрация украинского сайта nv.ua удалила изображение с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что администрация украинского сайта удалила данные материалы по требованию РКН. Тем самым было исполнено требование Генпрокуратуры РФ, которое ранее поступило в Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информации, которая в неприличной форме оскорбляет гимн России. В Центре противодействия экстремизму главного управления МВД РФ пояснили, что материалы, о которых идет речь, были размещены на сайтах zapretno.info и nv.ua, и оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним.

Напомним, YouTube заблокировал видео, где содержались оскорбления госсимволов РФ. Представители Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры неоднократно направляли в адрес Google уведомления, в которых пояснялась необходимость удалить противоправную информацию.

Напомним, закон об оскорблении госсимволов России вступил в силу в марте 2019 года. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отмечал, что Роскомнадзор следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в документе.