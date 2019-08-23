Самую большую мечеть в Европе открыли в городе Шали. ФАН-ТВ

В чеченском городе Шали открыли самую большую мечеть в Европе. Здание в 35 километрах от Грозного может вместить до 30 тысяч молящихся. На прилегающей территории могут одновременно находиться еще 70 тысяч человек.
23 августа в мечети провели первую коллективную молитву. Мусульман с открытием храма поздравил президент России Владимир Путин.
"Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта - знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской республики, исповедующих ислам. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет способствовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе" - говорится в поздравлении российского лидера.