Член ОП намерен взыскать с Гудкова-младшего моральный ущерб в 500 тысяч рублей

Москва, 23 августа. Член Общественной палаты Илья Ремесло подал иск о защите чести и достоинства против московского политика Дмитрия Гудкова. Он напомнил, что ранее Гудков обвинил его в клевете, которая является не только неэтичным поступком, но и уголовно-наказуемым деянием.

«Иск касается заявлений Дмитрия Гудкова, что я совершил клевету, когда опубликовал данные о наличии мертвых людей в его подписных листах. Он слово «клевета» употребил несколько раз, обвинил меня во вранье», — пояснил Ремесло порталу «МБХ Медиа».

Теперь истец требует, чтобы Гудков отказался от своих слов о клевете, а также выплатил пострадавшей стороне 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, что обнаружение сфальсифицированных подписей и подписей мертвых людей у ряда оппозиционных кандидатов стало причиной их снятия с выборов в Мосгордуму. Среди них оказались Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, которые на протяжении всего последнего месяца вместе с другими незарегистрированными кандидатами устраивали несанкционированные митинги в Москве. На днях Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова и признал законным решение Мосгоризбиркома снять его с выборов.

Ранее суд арестовал Гудкова на 30 суток за организацию несанкционированного митинга 14 июля. Он признан виновным по статье «Повторное нарушение организации либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении».