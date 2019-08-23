Блогер Навальный вышел на свободу. События дня. ФАН-ТВ

Обмен удерживаемых лиц Обмен с Россией удерживаемых лиц может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства напомнил о своем обещании вернуть арестованных моряков и прекратить войну в Донбассе. Напомним, в прошлом году украинские военные корабли нарушили границу России в Керченском проливе. На требование остановиться они никак не реагировали и совершали опасные маневры. В итоге моряков арестовали, а их суда задержали. Тогда в российском МИД отметили, что Киев просто напросто хотел создать международный скандал. Кстати, в список на обмен может попасть и редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его арестовали в Киеве и обвинили в госизмене. Вероятнее всего, прежней власти не нравилось, что журналист освещал события в незалежной с разных точек зрения.

Москалькова в Киеве Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. За текущее лето это вторая поездка омбудсмена на Украину. Какова цель визита в ведомстве пока не уточняют. Возможно, это продолжение прошлых переговоров. В июле Татьяна Москалькова прибыла в суд на заседание по делу Вышинского. Однако тогда процесс не сдвинулся с мертвой точки. Также омбудсмен встретилась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Стороны обсудили возможность скорого обмена удерживаемых лиц.

Ле Пен высказалась о G8 Политики из Европейского союза, которые выступают против возвращения России в G8, создают абсурдную пародию на холодную войну. Такое заявление сделала глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она отметила, что антироссийская политика — это пережиток прошлого, который вредит интересам стран Европы. В большую восьмерку Москва входила до событий 2014 года. Тогда участники организации не признали воссоединения Крыма с Россией и отказались приехать на саммит в Сочи. Так и образовался G7. О возобновлении прежнего формата активно начали говорить власти Франция и США. Но, по словам Эммануэля Макрона, сначала нужно решить кризис на юго-востоке Украины. С этим согласилась и председатель немецкого правительства Ангела Меркель. Станет ли в организации на одного участника больше — пока говорить рано. Однако президент России Владимир Путин высказался о восстановлении «восьмерки» положительно. Он уточнил, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7.