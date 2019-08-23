Блогер Навальный вышел на свободу. События дня. ФАН-ТВ

Обмен удерживаемых лиц
Обмен с Россией удерживаемых лиц может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства напомнил о своем обещании вернуть арестованных моряков и прекратить войну в Донбассе. Напомним, в прошлом году украинские военные корабли нарушили границу России в Керченском проливе. На требование остановиться они никак не реагировали и совершали опасные маневры. В итоге моряков арестовали, а их суда задержали. Тогда в российском МИД отметили, что Киев просто напросто хотел создать международный скандал. Кстати, в список на обмен может попасть и редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его арестовали в Киеве и обвинили в госизмене. Вероятнее всего, прежней власти не нравилось, что журналист освещал события в незалежной с разных точек зрения.
Москалькова в Киеве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. За текущее лето это вторая поездка омбудсмена на Украину. Какова цель визита в ведомстве пока не уточняют. Возможно, это продолжение прошлых переговоров. В июле Татьяна Москалькова прибыла в суд на заседание по делу Вышинского. Однако тогда процесс не сдвинулся с мертвой точки. Также омбудсмен встретилась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Стороны обсудили возможность скорого обмена удерживаемых лиц.
Ле Пен высказалась о G8
Политики из Европейского союза, которые выступают против возвращения России в G8, создают абсурдную пародию на холодную войну. Такое заявление сделала глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она отметила, что антироссийская политика — это пережиток прошлого, который вредит интересам стран Европы. В большую восьмерку Москва входила до событий 2014 года. Тогда участники организации не признали воссоединения Крыма с Россией и отказались приехать на саммит в Сочи. Так и образовался G7. О возобновлении прежнего формата активно начали говорить власти Франция и США. Но, по словам Эммануэля Макрона, сначала нужно решить кризис на юго-востоке Украины. С этим согласилась и председатель немецкого правительства Ангела Меркель. Станет ли в организации на одного участника больше — пока говорить рано. Однако президент России Владимир Путин высказался о восстановлении «восьмерки» положительно. Он уточнил, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7.
Навальный вышел на свободу
Откинулся в очередной раз. Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста. Причем раньше положенного. Все благодаря профессиональной актерской игре. За решеткой он сразу же начал жаловаться на плохое самочувствие. Из спецприемника его перевели в больницу, где он провел 18,5 часов. Это время включили в 30-дневный арест. Задержали Навального еще 27 июля, когда он призывал выйти на незаконный митинг. Тогда Мосгоризбирком отказался регистрировать так называемых «независимых кандидатов». Причина — множество подделок в документах. Оппозиция взбунтовалась и сразу же вышла на несогласованный митинг. А призывал к беспорядкам через соцсети небезызвестный блогер Навальный.