Родительские комитеты России возмущены попыткой «оппозиции» испортить детям праздник

Незаконная акция «оппозиции», которая, по планам, пройдет в Москве 31 августа, призвана отодвинуть в сторону подготовку к 1 сентября и втянуть детей в опасную авантюру. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

Отказ мэрии

Мэрия Москвы не стала согласовывать заявленное на 31 августа так называемой «оппозицией» шествие по Тверской улице.

Глава Совета депутатов Гагаринского района Елена Русакова рассказала, что организаторам шествия были предложены два маршрута: первый — по Тверской улице, а второй — по бульварам до проспекта Сахарова. О получении отказа Елена Русакова сообщила в своем Facebook, опубликовав ответ Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Шествие не было согласовано, поскольку организаторы заявляют, что количество участников акции составит 40 тысяч человек. Ширина проезжей части бульваров на такое количество людей не рассчитана, что, конечно же, будет мешать движению.

«Детей цинично используют»

Как отметила Ольга Леткова, участники незаконного митинга, определенно, доставляют дискомфорт москвичам, в частности, перекрывают движение. Учитывая, что на носу 1 сентября, для многих родителей это может стать серьезной проблемой. Однако это не главное, о чем следуют помнить, считает глава АРКС.

«Нас больше возмущает, что они наших детей постоянно пытаются туда втянуть. Мы даже писали обращение родителям, чтобы они не пускали детей на эти мероприятия. Потому, что дети тоже накручены в Интернете, идут туда (на незаконные митинги. — Прим. ФАН), а потом там попадают в неприятности. Ими просто манипулируют. Вот это страшнее того, что «оппозиция» перекрывает дороги перед 1 сентября. Детей очень цинично используют в своих политических целях», — заявила Ольга Леткова.

По ее мнению, «оппозиция» пользуется тем, что у детей еще каникулы. Очень активно приглашают их принять участие в своих сомнительных мероприятиях.

«Поскольку дети еще юные, им очень хочется каких-то событий, кровь играет. Они мало в этом разбираются. Ими поэтому очень хорошо манипулировать. «Оппозиция» прекрасно разбирается в детской психологии. Руками детей ведутся такие грязные политические игры... Это очень печально и обидно, не говоря уже о том, что потом будут неприятности с правоохранительными органами», — добавила Ольга Леткова.

Она заметила, что у родителей осталось очень мало времени перед началом учебного года. Им нужно успеть к школе все купить. Дел очень много, заметила глава АРКС.

«Но «оппозиция» все это делает специально. Для того, чтобы за оставшееся каникулярное время привлечь побольше детей к своим мероприятиям», — заключила Ольга Леткова.

10 августа администрация Москвы разрешила не допущенным к выборам в Мосгордуму кандидатам провести митинг на проспекте Академика Сахарова. «Оппозиция» как могла привлекала на него людей бесплатными концертами рэперов и стендап-комиков. В результате многие пришли посмотреть обещанные выступления, а затем просто ушли. После согласованного митинг-концерта оскандалившиеся из-за подделки подписей «оппозиционеры» стали призывать жителей Москвы выйти на несогласованное шествие по бульварам.

Заметим, что в очередной раз людей подставила под удар, в частности, помощница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая, кстати, использовала в своих подписных листах подписи мертвецов и автографы несуществующих избирателей. Незаконные сборища «оппозиции» проходили и 27 июля, и 3 августа.