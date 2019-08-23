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МИД Украины признал неэффективность антироссийских санкций

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МИД Украины признал неэффективность антироссийских санкций

Киев, 23 августа. Украина не сможет регулярно удерживать антироссийские санкции. Об этом заявила журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Украинский дипломат в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что украинские власти не в состоянии удерживать рестрикции в отношении РФ на постоянной основе.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства полагает, что введенные из-за ситуации в Донбассе антироссийские ограничения «не принесли всего того, что могли принести».

«Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», — подчеркнула Зеркаль, констатируя неэффективность санкций.

Напомним, в начале августа состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе. Инициатором звонка стал Киев. В пресс-службе Кремля обратили внимание на то, что лидеры двух стран сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения военных действий в регионе.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи лидеров. По его словам, Путин всегда является приверженцем диалога для решения острых проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как отношения РФ и Украины».

Гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться новому незаконному правительству Украины, объявили об отделении. В ответ киевские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса.

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Источник: Интерфакс-Украина
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