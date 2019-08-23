Политолог заявил, что Европа «хочет ударить по самому больному месту США» через пошлины

Евросоюз подготовил 173-страничный «агрессивный» план, который направлен против торговой политики президента США Дональда Трампа, а также американских технологических гигантов Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook и др. Об этом сообщает издание Politico.

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер полагает, что, если торговая война идет, то каждая из сторон должна испытывать свои преимущества. По словам эксперта, по выручке американские технологические компании значительно опережают европейские.

По плану, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего, который бы инвестировал в европейские компании с высоким потенциалом более $100 млрд. Этот шаг должен помочь Европе конкурировать с американскими, а также китайскими технологическими гигантами.

По мнению авторов плана, Европе необходимо проявлять больше решимости в торговой войне, которую развязал президент США Дональд Трамп, в частности, нужно вводить новые пошлины на американские товары.

Владимир Брутер считает, что европейцы пытаются ответить США, ударив по самому больному месту американской экономики.

«Однако не факт, что это все произойдет. Американскому лидеру Дональду Трампу предлагается тоже вести себя в рамках неких правил. К тому же Трамп знает об этих планах европейцев. Он уже у себя их комментировал, говоря о том, что американские компании очень хорошие, а европейские не очень хорошие. Но это его обычная реакция», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как напоминает RT, президент США Дональд Трамп много раз осуждал государства Европейского союза за их торговую политику в отношении Штатов, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем действия властей КНР. Американский лидер выразил уверенность, что Евросоюз был специально создан для уничтожения экономики США.

Ранее в Европе уже грозились США торговыми пошлинами на $39,1 млрд. В европейском союзе пойдут на такие меры, если Вашингтон введет пошлины на европейские автомобили. Президент США при этом ранее отмечал, что Европа в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и «наживается» на Америке.

Также сообщалось, что в июле США высказали претензию Франции, которая предложила ввести особое налогообложение для американских цифровых гигантов в странах ЕС. В связи с этим американский лидер обещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино.