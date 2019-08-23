Лондон, 23 августа. Британская газета Guardian опубликовала фотографию с фестиваля «Таврида», который проходил в Крыму. При этом издание подписало снимок «Крым, Россия», фактически признав российскую юрисдикцию над полуостровом.

«Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида — АРТ» недалеко от города Судак», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Крым посетила немецкая делегация во главе с Дирком Нессениусом, руководителем общественной организации Druschba Global. По его словам, западные распространяют «сумасшедшие» фейки о Крыме, не имея при этом ни малейшего представления о реальной ситуации на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Западные страны официально не признают крымский референдум, однако представители этих стран регулярно посещают полуостров, не согласуя свой визит с Украиной. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста и вносит посетивших Крым иностранцев в список персон нон грата, но эти действия пока что не возымели никакого действия.