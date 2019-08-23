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Сирийская армия окружила наблюдательный пункт ВС Турции в Муреке

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Сирийская армия окружила наблюдательный пункт ВС Турции в Муреке

Дамаск, 23 августа. Правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке. Об этом сообщают источники в Twitter.

Отмечается, что части САА вошли в Мурек с северного направления. Они не встретили сопротивления, так как боевики бросили свои позиции. В пятницу сирийская армия окружила наблюдательный пункт ВС Турции в Муреке.

Находящийся рядом наблюдательный пункт вооруженных сил Турции был блокирован. Военнослужащие сирийской армии выложили в социальной сети фотографии на его фоне.

Ранее террористы из радикальных и «умеренных группировок», которых поддерживает Турция — ради «сохранения политической альтернативы в Сирии» — получили крайне чувствительный удар: САА практически удалось закрыть «котел» в районе города Аль-Латамина, загнав в окружение боевиков. Турецкий наблюдательный пункт в районе города Мурек оказался в «оборонительной осаде» САА — но Турция ответила отказом на предложение России безопасно сопроводить военных в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо.

Сирийская армия окружила наблюдательный пункт ВС Турции в Муреке

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Источник: Twitter
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