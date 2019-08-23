Кабмин РФ продлил режим уничтожения санкционных товаров еще на год

Москва, 23 августа. Правительство России продлило срок действия правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию в рамках контрсанкций.

Действие этих правил распространяется на страны, которые ранее применили санкции против России. Таким образом, под запретом продолжают оставаться продукты из США, Канады, Украины, Норвегии, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Черногории и Лихтенштейна.

В соответствии с документом, который вносит изменение в постановление правительства РФ от 31 июля 2015 года, режим уничтожения санкционных товаров продлен до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ограничение на импорт некоторых продуктов было введено в России в ответ на санкции западных стран. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты, которые незаконно пересекли российскую границу, уничтожаются. С момента действия эмбарго за три года (до 2018-го) Россельхознадзор уничтожил 25,9 тысяч тонн санкционной продукции.

Согласно данным Россельхознадзора на 5 августа 2019 года, уничтожено 32,19 тыс. тонн «санкционки».