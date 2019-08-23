Названы регионы России с самыми богатыми чиновниками

Москва, 23 августа. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы страны с самыми богатыми чиновниками.

Как пишет РБК, в 14 из 85 регионах России муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Наиболее сильная разница в зарплатах была зафиксирована в двух субъектах страны.

Средняя зарплата чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 133 тысячи рублей — это самый высокий показатель по России. Второе место досталось муниципальным управленцам в Ханты-Мансийском автономном округе, чья зарплата достигает 97 тысяч рублей. Отмечается, что зарплата госслужащих в ЯНАО примерно на треть больше, чем у «простых» жителей. Схожие показатели были зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

В Росстате также выявили регионы с самыми «бедными» чиновниками. Это оказались управленцы из Псковской области и Забайкальского края. По подсчетам экспертов, ямальские госслужащие зарабатывают в семь раз больше, чем псковские.

Зарплата московских чиновников составляет 91 тысячи рублей, а петербургских – 56 тысяч рублей.

Ранее в Росстате заявили, что самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в июне этого года были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тысячи рублей.