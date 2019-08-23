Путин заявил, что Россия не даст себя втянуть в гонку вооружений

Москва, 23 августа. Россия никогда не хотела гонки вооружений и не даст себя втянуть в это мероприятие, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности. Текст его выступления публикует пресс-служба Кремля.

«Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», — отметил он.

Глава государства напомнил, что Россия занимает седьмое место в мире по расходам на оборону, уступая первенство США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Тем не менее Россия вынуждена начать разработку новейших систем вооружения, которые не имеют аналогов в мире, поскольку США вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны, заключенного в 2003 году.

«Мы были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны», — подчеркнул Путин.

Российский лидер поручил министерству обороны и министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы, создаваемой выходом США из соглашений об ограничении вооружения, и принять симметричный ответ.

Отметим, что США уже вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве заявили, что подобные действия наносят удар по всей глобальной системе безопасности.

Вскоре после этого США провели испытания новой крылатой ракеты, разработанной на основе «Томагавка». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это свидетельствует о том, что американцы начали разрабатывать запрещенное ДРСМД оружие еще задолго до выхода из договора.