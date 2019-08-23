Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

Москва, 23 августа. Главы министерств обороны Российской Федерации и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на совершенствование Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом в пятницу заявил руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария в российской столице.

Глава оборонного ведомства России отметил, что стороны рассмотрят и подпишут соглашение о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) и проведении модернизации вооружений армии Абхазии.

Шойгу напомнил, что Москва и Сухум организовали общее пространство обороны и безопасности двух государств.

Кроме того, он указал на то, что РФ первой признала независимость республики и продолжает оказывать ей разностороннюю помощь. Крайне важное значение, как отметил военный министр, имеют соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах.

«Наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», — подчеркнул Шойгу.

Абхазский министр Мераб Кишмария поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики.