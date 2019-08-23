В Госдуме призвали не отказываться от длинных выходных

Роструд напомнил о последних в этом году продолжительных выходных, которые продлятся со 2-го по 4 ноября. В Госдуме объяснили, зачем россиянам так много нерабочих дней.

«В связи с Днем народного единства понедельник 4 ноября будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — напомнили в Роструде.

Следующие продолжительные выходные ждут россиян с 1 по 8 января 2020 года. Согласно утвержденному правительством РФ календарю рабочих и праздничных дней, в следующем году, помимо восьми дней новогодних каникул, будет по три выходных по случаю Дня защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), Международного женского дня (с 7 по 9 марта), Дня Победы (с 9 по 11 мая) и Дня России (с 12 по 14 июня). Кроме того, пять официальных выходных будет с 1 по 5 мая, также нерабочим днем будет 4 ноября. Общее количество выходных и праздничных дней в 2020 году составит 118 дней, а работать в следующем году россияне будут 248 дней.

«Я не против длительных выходных. Я не считаю, что в эти дни россияне массово, что называется, портят свое здоровье. Для многих официальные продолжительные выходные оказываются единственной возможностью побыть со своей семьей, потому что отпуска у родителей не всегда совпадают со школьными каникулами», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что в дни новогодних каникул россияне часто куда-то выезжают или организуют семейный культурный отдых, а майские праздники люди привыкли проводить на дачных участках, используя продолжительные выходные для работ в садах и огородах.