В Кремле выразили опасения по поводу разрыва ДРСМД

Москва, 23 августа. В Кремле обеспокоены разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасения по поводу разрыва ДРСМД и сообщил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно не будет продлен.

«Есть сожаления по поводу подрыва основ ДРСМД, об этом говорил президент Путин. Это надо фиксировать, это надо вспомнить. Президент Путин говорил о том, что фактически действия наших американских визави идут в противоречии с положениями этого договора, существенно ухудшают ситуацию и лишают договор жизнеспособности. Тогда к этим опасениям не прислушались, наоборот, пошли по другому пути. Подождите совсем немножко, будет опубликовано заявление Путина», — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, в прошлом году в Вашингтоне заявили, что США планируют выйти из ДРСМД из-за якобы «нарушения» Россией условий договора. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что нарушения договоренностей наблюдались как раз со стороны Штатов. 2 августа 2019 года Вашингтон официально объявил о расторжении ДРСМД, сообщает НСН. После расторжения договора США активизировали работы по созданию вооружения, которое ранее находилось под запретом, пишет Infox.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал испытание новой американской ракеты. По его словам, Вашингтон намеренно вышел из ДРСМД, чтобы протестировать новое оружие, что, в свою очередь, способствует обострению ситуации в мире, передает «Царьград».