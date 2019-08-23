Обвиняемому в шпионаже против РФ Уилану потребовалась помощь врачей в суде

Москва, 23 августа. Гражданину США и некоторых других государств Полу Уилану потребовалась помощь врачей во время заседания Лефортовского районного суда Москвы.

Уилан обвиняется в России в шпионаже против страны. В пятницу Лефортовский районный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста иностранцу. За заседании фигуранту дела стало плохо.

«Объявляется перерыв для вызова врачей», — объявила судья Елена Канева.

В суд была вызвана карета скорой помощи. На плохое самочувствие Уилан жаловался с самого начала процесса. Мужчина заявил, что испытывает боль, и ему трудно участвовать в заседании. В связи с этим Канева поинтересовалась у обвиняемого, нужна ли ему помощь врачей.

«Если речь о фельдшерах, то мне они не нужны, — ответил Уилан. — Если вы вызовете врачей, которые меня госпитализируют, то тогда я согласен».

Адвокат иностранца заявил, у его подзащитного паховая грыжа, передает ТАСС.

Напомним, 48-летний Уилан имеет паспорта США, Великобритании, Канады и Ирландии. В декабре прошлого года сотрудники ФСБ России задержали иностранца в Москве при проведении шпионской акции. Против Уилана следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.