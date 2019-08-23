Политолог оценил совет Зеленскому из Киева пригласить Путина на рыбалку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пригласить лидера Российской Федерации Владимира Путина на рыбалку, где главы государств могли бы обсудить ситуацию в Донбассе. Таким мнением поделился в эфире телеканала ZIK экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.

Лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот заметил что на Украине часто говорят о налаживании взаимодействия с Россией по Донбассу. Если раньше такие рассуждения были в крайне негативном ключе, то сейчас они выглядят, как попытка встать в «фарватере предстоящих событий» на фоне того, что Россию приглашают в G8.

Как отметил Грищенко, ситуацию на востоке Украины нельзя урегулировать без компромисса и прямых переговоров между странами.

«Почему эти взрослые дяди и тети не могут решить проблему? Почему нельзя пригласить президента Путина на рыбалку и там все решить? Это детский сад», — заявил экс-руководитель дипломатического ведомства.

Грищенко обратил внимание на то, что придется искать уступки, поскольку без них война никогда не закончится. Украинский дипломат также объяснил, почему он выступает за прямые переговоры на уровне президентов. На Украине заметили, что у российского лидера Владимира Путина прошли результативные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Кот также упомянул, что президент США Дональд Трамп позитивно высказался об этих переговорах.

«Есть вероятность, что северный ветер задует по-настоящему, и все, соответственно, хотят быть в фарватере. Но, с другой стороны, такое предложение — не самое плохое. Это определенный символизм. Ведь что такое пойти с человеком на рыбалку? Скорее всего, это означает хорошие и дружеские отношения. Но, конечно, международная политика так не делается. Допустим, сложно представить Путина и Трампа на рыбалке. Но при этом Трамп — политик какого калибра!.. А Зеленский еще даже не подросток в политике. Поэтому это больше популистские заявления», — рассказал Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам политолога, все понимают, что нужно что-то делать. Также все понимают, что без договоренностей с Россией решить украинский вопрос невозможно.

«Украине нужен, прежде всего, мир, так же, как и России. Во-первых, это связано с тем, что мы один народ русский. А во-вторых, территория Донбасса граничит с Россией. Зеленский в таком случае должен делать шаги примирения, взаимодействия и возобновления отношений. И для того, чтобы это делать, РФ четко обозначила красные линии. Нужно выполнять минские соглашения. Ничего сложного нет для командующего вооруженными силами Украины Зеленского, подписать приказ о прекращении огня», — сообщил он.

Но, прежде всего, нужно все согласовывать с Народными Республиками, отмечает эксперт. А Украине нужно выполнять задачи, которые были согласованы на международном уровне.

«И в таком случае можно и о рыбалке поговорить, и не просто о рыбалке, а о ее проведении на Черном море. Это все можно сделать, было бы желание. К сожалению, сейчас мы слышим совершенно обратные вещи со стороны Зеленского. Однако он все может сделать, ведь в его руках сконцентрирована вся полнота власти», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться новой незаконной власти Украины, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать на минской площадке, но киевские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства и обстреливают республики Донбасса.

Также сообщалось о том, что МИД Украины нашел «новый подход» Зеленского к решению конфликта в Донбассе.