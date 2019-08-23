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Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле

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Песков исключил дезинформацию Кремля при авариях, связанных с радиацией

Москва, 23 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который признался, что Москву несколько дней дезинформировали о ситуации в Чернобыле, когда там произошла авария на ядерном реакторе. Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, могла ли повториться подобная ситуация в условиях аварии в Архангельской области.

«Я сейчас точно не могу сказать, по каким каналам руководство СССР получало информацию. В наше время дезинформация исключена. Множественность источников информации и скорость ее распространения привели к тому, что подобные сюжеты стали невозможными», — пояснил Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он также заявил, что он не знает, смотрел ли президент РФ Владимир Путин нашумевший сериал «Чернобыль».

Напомним, что при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне МО РФ в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием. По данным военного ведомства, в результате аварии погибли два человека. Позднее «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников. По словам Путина, угрозы превышения радиационного фона после инцидента в Архангельской области нет.

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