Песков напомнил слова Путина об осторожном оптимизме по поводу отношений РФ и Украины

Москва, 23 августа. В Кремле напомнили об осторожном оптимизме по поводу отношений РФ и Украины после начала диалога между Владимиром Путины и Владимиром Зеленским. Об этом заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об улучшении отношений между Москвой и Киевом, Песков констатировал старт диалога между двумя президентами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По-прежнему к этому нечего добавить. Могу лишь напомнить слова Путина об осторожном оптимизме по поводу отношений России и Украины», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Путин на встрече с главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном заявил, что некоторые вещи по ситуации на Украине «внушают осторожный оптимизм».

Кроме того, глава РФ выразил уверенность, что альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации на востоке Украины не существует. Лидер России добавил, что Москва будет поддерживать этот формат.