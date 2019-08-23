«Зенит» ведет переговоры о продаже Краневиттера в «Болонью» за 4 млн евро

Санкт-Петербург, 23 августа. Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с итальянской «Болоньей» о продаже полузащитника Матиаса Краневиттера. По словам источника Федерального агентства новостей, клубы близки к сделке.

Сообщается, что стороны обсуждают сумму трансфера и формат выплат — ожидается, что она составит порядка 4 млн евро. Итальянский клуб хочет разбить выплаты на 2 транша в течение года. Сам 26-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Италии.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» летом 2017 года за 8 млн евро. С тех пор он провел 48 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не сумев закрепиться в составе петербуржцев. Контракт футболиста истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» собирался продать Краневиттера за 6 млн евро, однако покупателей так и не нашлось. Тогда петербургскому клубу пришлось снизить цену трансферта до 4 млн евро.

Известно, что за футболистом следят несколько аргентинских клубов. Также Краневиттер интересен турецкому «Галатасараю», однако в настоящий момент большинство клубов готовы были обсуждать с «Зенитом» аренду с необязательным выкупом по ее окончании.