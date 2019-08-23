Зеленский заявил, что обмен с Россией может состояться в ближайшие дни

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемых лиц может состояться с Россией в ближайшие дни.

«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что занимается этим вопросом уже два месяца. Зеленский также напомнил о своем обещании вернуть арестованных в России украинских моряков и прекратить войну в России.

На днях стало известно, что Москва и Киев достигли договоренности об обмене удерживаемых лиц. В частности, речь шла о моряках, которые вторглись в российские воды в прошлом году. Ожидается, что в список на обмен также попадет редактор «РИА Новости Украина», который был арестован в Киеве по подозрению в госизмене.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.