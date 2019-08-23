Спасенная пятилетняя девочка рассказала о проведенных в нижегородском лесу днях

Нижний Новгород, 23 августа. Пятилетняя девочка рассказала, что не ела и не пила три дня, которые ей пришлось провести в нижегородском лесу. Об этом сообщила мать ребенка.

Как рассказала девочка, в одну из ночей, которую она провела в лесу, пошел дождь, поэтому она сняла намокшую одежду и ботинки и, пока ее не спасли, ходила лишь в одной футболке, передает канал ГТРК «Нижний Новгород».

Как отметили обследовавшие девочку медики, невзирая на пережитый стресс, на состоянии ее физического и психического здоровья это практически не отразилось, пишет «Ридус».

Напомним, пятилетняя девочка ушла из дома в населенном пункте Степановка Нижегородской области в минувшее воскресенье. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек: сотрудники правоохранительных органов, регионального МЧС, военные, а также волонтеры. Они использовали беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения и другие устройства.

Вечером в среду, 21 августа, девочку обнаружили волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Вертолетом МЧС ребенка доставили в медицинское учреждение. Доктора оценили ее состояние как тяжелое, но сейчас ей стало лучше.

Как ранее сообщало издание РИАМО, в начале недели подмосковные спасатели нашли потерявшуюся в лесу женщину и стадо коз.