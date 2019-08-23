США — архаичная страна, где браки с детьми не противоречат закону

Проблемы возраста согласия и семейного насилия по отношению к собственным детям обычно позиционируются как отличительные признаки слаборазвитых обществ. Однако при более внимательном взгляде на ситуацию в мире мы неожиданно обнаружим, что столь же архаичные принципы семейного устройства присутствуют и в «цитадели прогресса», позиционирующей себя как образец для остального мира, — в современных США.

Причем речь идет не просто о каких-то «мертвых» законодательных положениях прецедентной системы американского права. Насилие над детьми и даже практика ранних детских браков существуют с молчаливого согласия большей части американского общества и при полном попустительстве правоохранителей и судов. Последние просто не видят в таких случаях никакого нарушения закона.

В свою очередь, немногочисленные правозащитники, которые пытаются бороться с этим, не находят поддержки не только со стороны власти, но и, что самое ужасное, со стороны большинства американского населения.

Уже восемнадцать, я готова!

Большая часть наших знаний о ситуации с возрастными ограничениями в США, к сожалению, касается исключительно того, что алкоголь в Америке доступен с лицам, достигшим 21 года, а сниматься в фильмах «для взрослых» актрисам можно только по достижению ими возраста в 18 лет. Казалось бы — вполне нормальные ограничения, в чем-то даже более строгие, чем аналогичные запреты в России.

Однако в более обыденном вопросе американского семейного права ситуация обстоит гораздо печальнее. Так, в 13 штатах США вообще нет нижнего законодательного порога возраста для вступления в брак. Для того, чтобы ребенок вступил в законный брак, его родители просто должны предоставить так называемое «обоснование» в соответствующие органы. Большего закон США и не требует. Привычная в России ограничительная планка в 18 лет для вступления в брак существует только в шести (!) штатах США.

Столь архаичное состояние института брака в Соединенных Штатах порождает и оригинальную трактовку возраста сексуального согласия, который в «цитадели прогресса» также зависит от штата и варьируется от 16 до 18 лет. Однако, в отличие от России, где брачные взаимоотношения в целом оказываются логичным возрастным этапом после возраста сексуального согласия, в США этот социальный ограничитель практически отсутствует.

Как следствие, еще в 1920-х годах возраст сексуального согласия в США имел весьма странную трактовку, основывающуюся на отсутствии нижнего законодательного порога по возрасту для вступления в брак. Удивительно, но в первой четверти ХХ века в США возраст согласия был вполне на уровне слаборазвитых стран — в большинстве штатов он составлял от 10 до 12 лет, а в штате Делавар и вовсе был установлен на уровне 7 лет (!).

В итоге, несмотря на то, что сегодня в 29 штатах США и округе Колумбия возраст согласия составляет 16 лет, в 9 штатах — 17 лет, в 12 штатах — 18 лет, законодательство большинства штатов учитывает архаичный институт брака и предполагает снижение возраста согласия до 16 и менее лет, если потерпевший и обвиняемый состоят в юридическом браке на момент сексуального контакта.

Конечно, во многих штатах с учетом брака возраст согласия снижается ограничено. Обычно это происходит, если у партнеров имеется не слишком большая разница в возрасте, или если старший партнер не достиг определенного возраста. Например, возраст согласия в штате Колорадо, который составляет 17 лет, может быть легко снижен до 15 лет, если партнер старше несовершеннолетнего не более чем на 10 лет. В штате Огайо, где возраст согласия и без того составляет 16 лет, он может снижаться до 13 лет, если второму партнеру меньше 18 лет.

Такие штаты, как Калифорния, где возраст согласия составляет 18 лет и двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения между собой даже могут преследоваться (и часто преследуются) по закону, составляют скорее исключение в общей архаике семейного законодательства Соединенных Штатов.

Это порождает еще один парадокс — несмотря на то, что во многих штатах США установлена жесткая судебная ответственность за половую связь с лицом, не достигшим возраста сексуального согласия, Америка имеет наибольшую частоту подростковой беременности среди развитых стран.

Согласно исследованию авторитетного института Гутмахера, из огромной цифры в 750 тысяч подростковых беременностей (до 19 лет) каждый год в США лишь чуть более половины, то есть 57%, заканчиваются родами, 29% составляют аборты и еще 14% составляют выкидыши.

По данным UNICEF, уровень подростковых беременностей в США является самым высоким среди развитых стран и вдвое превышает среднеевропейские или российские показатели: примерно 53 девушки-подростка на каждые тысячу рожают детей, даже не окончив среднюю школу. При этом строгость наказания за половую связь с несовершеннолетней нивелируется в США архаичным семейным законодательством, в силу чего брак оказывается не более чем прикрытием для сексуального растления малолетних.

Этот факт задает еще одну диспропорцию: из указанной цифры в 750 тысяч подростковых беременностей около четверти, а это без малого 175 тысяч, составляют беременности девочек-подростков, имевших на момент деторождения возраст 17 лет и менее. При этом отцы у этих детей достаточно взрослые: около 40% детей, рожденных от матерей-подростков, имели отцов в возрасте 20 лет и старше. Как пример такого неравного брака можно привести шокирующую историю 11-летней невесты и 20-летнего жениха.

При этом статистика по подростковым беременностям в США имеет стабильный характер, а тенденция к снижению откровенно слаба. Так, среднее число подростковых беременностей уменьшилось лишь на 250 тысяч в год, в 1970—1990 годах достигая одного миллиона.

Семейное насилие в институте брака

Как показывает печальная статистика подростковых беременностей, в США одним из уродливых пережитков древней брачной системы является бракосочетание несовершеннолетних без их согласия. В подавляющем большинстве случаев такой брак заключается не с близким по возрасту несовершеннолетним партнером, что допускается в Европе или России, а между практически ребенком и взрослым человеком.

Наиболее часто подобная практика применяется к девочкам из религиозных семей. Они выдаются замуж не только без собственного согласия, а зачастую и просто насильно! И данное явление существует в стране, которая якобы «борется» за права женщин и права детей по всему миру.

Когда в рассказе об американских реалиях говорится о «религиозных семьях», надо понимать, что речь идет не только о приверженцах ислама, индуизма или иудаизма, где в религиозных установках часто прописан низкий брачный возраст. К сожалению, наибольшее число подобных неравных браков регистрируется в среде белых американцев, которые исповедуют ту или иную версию христианства.

При этом женщина фактически продается в семейное рабство с согласия собственного отца, матери и других родственников, после чего годами не может избавиться от пустых, а иногда и откровенно разрушительных для нее супружеских отношений.

Вопиющее отсутствие прогресса в совершенствовании брачного законодательства США заставляет предположить, что дело здесь не только в «традиционной культуре» американских христиан, иудаистов или мусульман. Ведь такая лакуна в законодательстве о семье позволяет иметь практически легальный канал для педофилов всех мастей и узаконить противоестественные отношения с детьми через фиктивный брак. Подыскал себе девочку из нищей семьи, приплатил ее родителям, женился без ее согласия — и делай с ней, что хочешь.

Удивительнее же всего то, что с этим положением дел в США пытаются бороться лишь немногочисленные и весьма непопулярные инициативные группы. Они стараются изменить ситуацию с семейным законодательством, широко распространенными подростковыми беременностями и вольной трактовкой возраста согласия — однако не находят поддержки ни во власти, ни среди населения.

Как показывает то же исследование института Гутмахера, более двух третей подростковых беременностей в США по-прежнему являются незапланированными. Дети, которые в результате все же появляются на свет, ежегодно обходятся федеральному правительству в десятки миллиардов долларов, поскольку более 80% процентов юных матерей — представительницы беднейших слоев населения, нуждающиеся в значительной государственной помощи.

Однако, судя по всему, этот факт ситуацию не поменяет, а лишь загонит в тень — ведь проблемы самой бедной части населения США мало кому интересны на властном Олимпе в Вашингтоне.