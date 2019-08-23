Путин сделал важное заявление по ДРСМД на оперативном совещании Совбеза РФ

Москва, 23 августа. Президент России Владимир Путин сделал важное заявление во время обсуждения ситуации вокруг ДРСМД на оперативном совещании с членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу президент России будет работать сразу в двух городах — в Москве и в Сочи. В столице Путин уже провел два телефонных международных разговора, заметил Песков.

Глава России также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На встрече присутствовали премьер-министр страны Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Дмитрий Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Юрий Борисов.

«На совещании в основном обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия сухопутно-наземного старта, — добавил пресс-секретарь президента России. — Путин сделал важное заявление — в самое ближайшее время оно будет опубликовано».

Во второй половине дня Путин отправится в Сочи, где планирует принять участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019».