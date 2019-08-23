Апина рассказала, почему согласилась выступать в Чернобыле

Москва, 23 августа. Сегодня российской эстрадной певице Алене Апиной исполняется 55 лет. Накануне юбилея она опубликовала в своем профиле в Instagram фото в пальто на голое тело, рядом с которым написала о том, как собирается отмечать грядущую дату.

«Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить», — пишет артистка.

По словам певицы, сегодняшняя Алена Апина не стремится к популярности и предпочитает сосредоточиться на пении как на любимом деле, которое приносит радость, а также старается находиться в окружении любимых людей и радоваться каждому новому дню.

Однако, таким отношение артистки к жизни было не всегда. Например, «Комсомольской правде» Апина прокомментировала выступление известной в 80-х гг. группы «Комбинация» в Чернобыле, которое состоялось спустя всего три года после катастрофы (в 1989-м). По словам певицы, выступить в пораженном городе артистки согласились после того, как им пообещали, что после концерта их песни возьмут на радио «Юность», которое в то время слушал весь СССР.

«Мы были жуткими дурами», — признавалась Апина. — Нам пообещали, что после этого концерта возьмут наши песни на радио «Юность». 1989 год, нас еще никто не знает. А «Юность» всесоюзная радиостанция. Никаких сомнений не было — ехать!

Как отмечает издание, в то время всего через несколько недель после трагедии в опасной зоне выступали многие артисты, среди которых были Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ирина Понаровская. Все они впоследствии жаловались на проблемы со здоровьем.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате аварии вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. Нахождение в радиусе это зоны опасно и в настоящее время.