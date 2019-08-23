Агент Майкла Джексона рассказала о тайном завещании певца

Вашингтон, 23 августа. Агент легендарного американского певца Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что король поп-музыки составил тайное завещание, которое по какой-то причине «затерялось».

По ее словам, завещание было составлено в 2006 году, через четыре года после первого завещания, которое в конечном итоге и вступило в силу. В нем певец описывал, как должно быть сохранено его наследие, сообщает Пятый канал.

Бэйн утверждает, что лично присутствовала во время заверения документа у нотариуса и даже слышала его содержание. Тем не менее, она не стала приводить никаких подробностей.

«Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», — цитирует ее газета Independent.

Напомним, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Согласно его завещанию, составленному в 2002 году, 40% его состояния, которое оценивалось в 500 млн долларов, отошли матери певца, 40% — троим его детям, еще 20% — благотворительным организациям. Позже брат артиста заявил, что завещание недостоверное, поскольку в момент его подписания певец находился в другом городе.

Майкл Джексон оставил яркий след в музыке и еще при жизни получил звание короля поп-музыки. За свою карьеру музыкант получил 15 премий «Грэмми» и продал миллиард копий альбомов. После смерти певца разразился скандал, когда вышел документальный фильм с участием двух мужчин, утверждающих, что в детстве они подверглись домогательствам со стороны Джексона. Певица Мадонна заступилась за своего коллегу и призвала помнить о презумпции невиновности. Отметим, что Джексона неоднократно обвиняли в растлении несовершеннолетних, однако его вина так и не была доказана судом.