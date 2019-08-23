Зеленский заявил о жесткой позиции Украины по поводу Крыма

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по вопросу возвращения Крыма. Во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций он сказал, что Украина хочет вернуть себе полуостров.

По словам Зеленского, у него нет сомнений в том, что Киев добьется своего в данном вопросе.

«Для меня каждый крымчанин — это украинец. Это все наша земля и мы будем добиваться, чтобы ее вернуть», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что для возвращения полуострова Киеву нужно не только заручиться поддержкой «международных друзей», но и самому предпринимать какие-то действия. Президент Украины сообщил, что сейчас в Верховной раде находится несколько законопроектов, касающихся Крыма, которые необходимо изучить.

Напомним, воссоединение России и Крыма произошло в ходе законного референдума. Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот, 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за присоединение полуострова к РФ. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, что Зеленский предложил снова включить Россию в состав «Большой восьмерки», если РФ отдаст Крым Украине, сообщает Infox.ru. При этом президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон поддерживают присоединение РФ к G8 и без выполнения озвученных Зеленским условий, передает «Царьград». Чтобы заручиться поддержкой в данном вопросе, президент Украины уже обсудил эту проблему с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Последний пообещал, что выступит против возвращения России в G8, сообщает НСН.