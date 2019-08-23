Депутат Рады признал, что ЕС и США не смогут заменить украинцам Россию

Киев, 23 августа. Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что сотрудничество Украины с ЕС и США не сможет компенсировать экономические потери, которые страна потерпела из-за разрыва отношений с Россией.

В эфире телеканала ZIK Волошин заявил, что из-за разрыва отношений с Россией Украина потеряла колоссальные объемы торговли.

«Любой экономист легко докажет, что за годы пустоты с Россией мы понесли такие колоссальные экономические потери, что все украинцы живут сегодня хуже, — констатировал он. — Одна из ключевых причин – это не просто коррупция или какие-то ошибочные решения [бывшего президента Украины Петра] Порошенко или еще кого-то».

По его словам, ЕС и США не смогут заменить украинцам Россию.

«Будут ли украинцы жить лучше от нормализации отношений с Россией? Да, будут — 100%. Даже те, кто ее ненавидит, — констатировал украинский депутат. — Просто потому, что это приведет к открытию для нас колоссального рынка, который нам ни Евросоюз, ни США не просто не хотят компенсировать, они не могут этого сделать, даже если бы захотели».

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что страна не смогла построить сильные государственные институты и добиться экономических успехов за годы независимости. По его мнению, на Украине выжили только «одинокие островки эффективности», а «госслужба хромает на обе ноги».