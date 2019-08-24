Китай поддержал Сирию в борьбе с террористическими организациями

Дамаск, 24 августа. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудил с Се Сяояном, специальным посланником Китая в Сирии, двусторонние отношения между двумя дружественными странами, подчеркнув важность непрерывной координации между ними на всех уровнях, необходимых для того, чтобы поднять сотрудничество до стратегического уровня, на который надеются руководители двух стран. На встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Стороны обсудили последние события в Сирии и регионе, а также договорились о важности продолжения борьбы с терроризмом в стране, чтобы противостоять террористическим организациям и угрозе, которую они представляют для безопасности и стабильности в регионе и мире. Параллельно с достижением прогресса в рамках политического диалога по урегулированию кризиса в Сирии.

Муаллем подробно рассказал о политических и полевых событиях в Сирии, особенно о результатах, достигнутых в ходе переговоров со специальным посланником ООН в Сирии Гейром Педерсоном о формировании конституционного комитета.

Министр подчеркнул, что Сирия не отступит от борьбы с террористическими организациями и будет преследовать остатки террористов до освобождения последнего дюйма сирийской территории и восстановления полной безопасности и стабильности, несмотря на турецкое вмешательство, которое пытается спасти эти террористические группы и предоставляет им неограниченную поддержку и несмотря на оккупацию США некоторых сирийских территорий. Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и положений международного права.

Муаллем отметил важность, которую Сирия придает своим отношениям с Китаем, признание Сирией поддерживающей позиции Китая в его войне с терроризмом и его важной роли на международной и региональной аренах.

Со своей стороны специальный посланник Китая подчеркнул принципиальную и твердую поддержку Пекином права Сирии на борьбу с террористическими группировками на своей территории, он высоко оценил победы, достигнутые Сирийской арабской армией (САА) на пути к возвращению всей сирийской территории.

Се Сяо провел обзор результатов своих переговоров в Тегеране и Женеве за последние несколько дней с высокопоставленными иранскими должностными лицами и специальным посланником ООН в Сирии, подчеркнув неприятие внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии и важность достижения прогресса в политическом процессе. Его целью является сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, восстановление всей сирийской территории и восстановление того, что было разрушено в результате террористической войны в Сирии.

Специальный посланник Китая выразил заинтересованность в дальнейшем развитии его отношений с Сирией в различных областях и продолжении координации между двумя странами и поддержке усилий, предпринимаемых сирийским правительством в процессе восстановления и обеспечения требований по возвращению сирийских беженцев в их страну, и оказании всевозможной помощи в этом отношении.