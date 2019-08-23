Армия Сирии освободила четыре деревни в Хаме

Хама, 23 августа. Правительственные войска Сирии освободили четыре деревни на севере провинции Хама. Армия заняла Кафр-Зейту, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас.

«Теперь осталось освободить на севере Хамы лишь три деревни: Мурек, Лахайя, Мааркаба», — рассказал РИА Новости военный источник.

Накануне сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун (провинция Идлиб) — стратегический населенный пункт, который долгое время находился под властью боевиков. Передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» заняли Хан-Шейхун без боя после продолжительных столкновений в окрестностях и выхода боевиков из населенного пункта. Этому предшествовало отсечение автодороги М5 к северу, что поставило боевиков в тупик.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя успехи сирийской армии, назвал освобождение Хан-Шейхуна локальной победой Дамаска над терроризмом.

Напомним, что сирийские силы на сегодняшний день контролируют большую часть территорий, за исключением Идлиба. В этой провинции до сих пор остаются боевики, которые оккупировали ряд районов и продолжают обстреливать военных и мирное население. Россия и Турция договорились создать в Идлибе зону деэскалации, однако добиться полного прекращения огня в этой провинции пока не представляется возможным из-за террористов, отказывающихся складывать оружие.