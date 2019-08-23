Техэксперт попытался оправдаться перед конструктором «Сухого» за комментарии по А321

Москва, 23 августа. Независимый технический эксперт Юрий Антипов попытался оправдаться в заочном споре с экс-конструктором ОКБ «Сухой» Вадимом Лукашевичем касательно того, что он является экспертом в авиационной отрасли.

Ранее Лукашевич назвал Антипова юристом общества «синих ведерок». Как отметил конструктор, Антипов, который комментировал разные авиакатастрофы, в том числе аварийную посадку самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье, разбирал крушения «по фотографиям». По словам Лукашевича, Антипов не имеет никакого отношения к авиации.

«Юрий Антипов, вот как бы на него ссылаться и цитировать — это дурной тон», — заявлял инженер.

Антипов в интервью «Царьграду» попытался оправдаться, заявив, что Ассоциация технических экспертов, в которой он состоит, — это реальная организация, а не «высосанная из пальца».

Также Антипов указал на то, что имеет два диплома — МЭИ и красный диплом технического эксперта, полученный после занятий в Краснодарском университете повышения квалификации.

Напомним, 15 августа пассажирский лайнер авиаперевозчика «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле. При наборе высоты в турбины двигателя самолета попала стая птиц, после чего двигатели отключились. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы благодаря профессионализму пилотов. Летчики посадили воздушное судно в кукурузном поле в районе Раменского Московской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил капитана воздушного судна (КВС) Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина. Они были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.