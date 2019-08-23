Задержанный в ЛНР украинский спецагент рассказал о методах вербовки СБУ

Луганск, 23 августа. Украинский спецагент Егор Гетьман, которого задержали сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики, рассказал, какие методы применяют в Службе безопасности Украины (СБУ) для вербовки граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

По словам задержанного, его деятельность курировал внештатный сотрудник СБУ Константин Мамросенко, который и подбирал кандидатов на вербовку.

«По признанию Гетьмана, Мамросенко являлся его связным во время формального пребывания в исправительной колонии», — рассказали в пресс-службе.

Задержанный сообщил, что названный им сотрудник украинских спецслужб подбирал кандидатов на вербовку через организацию прикрытия «Трезвые дворы», зарегистрированную в городе Запорожье. До 2014 года Мамросенко занимался предпринимательством. Затем его задержали за участие в захвате Харьковской областной государственной администрации, а после возвращения из СИЗО Мамросенко был завербован украинскими спецслужбами.

Кроме того, Гетьман рассказал об инструкторах НАТО, которые обучают сотни заключенных диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности. Используя легенду политзаключенного, спецагент находился в Дрогобычской исправительной колонии № 40 во Львовской области. По словам Гетьмана, его и еще сотню заключенных несколько раз в неделю тайно вывозили на Яворовский полигон, где их обучали инструкторы из США, Польши и Канады.

«Особое внимание уделялось минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты Луганской Народной Республики», — рассказали в МГБ.

Как уточнили в пресс-службе, Гетьман получил от Мамросенко задание обеспечить проход украинской диверсионно-разведывательной группы по территории ЛНР. При этом в случае необходимости украинский спецагент должен был уничтожить военнослужащих ЛНР. Гетьман не успел выполнить задание, поскольку был задержан.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей, которые отказались подчиняться новой власти, образовали самопровозглашенные народные республики — ЛНР и ДНР.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, перестрелки в Донбассе все еще продолжаются. Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики размещают запрещенную минскими соглашениями военную технику рядом с жилыми домами на территории Донбасса.