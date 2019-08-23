Актер из «Крестного отца» признался, что занимался сексом с Мэрилин Монро, когда ему было 15

Лондон, 23 августа. Американский актер Джанни Руссо, исполнитель роли Карло Рицци в фильме «Крестный отец» признался английскому изданию Daily Mail в том, что потерял невинность с Мэрилин Монро, когда ему было 15 лет.

Впервые об интимной связи с известной актрисой Руссо написал в своих мемуарах «Крестный отец Голливуда», сообщает «Царьград». В мемуарах он рассказал, что познакомился с Монро во время работы в нью-йоркской парикмахерской, которую посещала актриса.

По словам актера, однажды к нему просто подошел помощник звезды и сказал, что кинодива пригласила его в гости в свой номер в гостинице Waldorf Astoria.

«Я был самым счастливым мальчиком в жизни, но если бы это случилось сегодня, то ее бы арестовали, а мои родители потребовали бы денежной компенсации», — поделился актер.

Руссо писал, что встречать его в отеле кинозвезда вышла из ванной комнаты в одном полотенце с бокалом шампанского в руке. Увидев юного Руссо, она незамедлительно сбросила полотенце и пригласила его пройти с ней в ванную комнату. Самой Монро на тот момент было 33 года.

«Мое сердце колотилось. Как идиот, я закрыл глаза, а она рассмеялась», — писал Руссо.

Вспоминая эту встречу, актер отмечает, что не был нисколько расстроен, ведь он «занимался сексом с самой горячей американской кинозвездой и секс-символом». Руссо утверждает, что их отношения с кинодивой не были мимолетными и продлились достаточно долго, просто пара скрывала их.

Джанни Руссо известен по таким фильмам, как «Крестный отец» и «Крестный отец 2», «Фаворит», «Красный дракон», «Семьянин» и другим. Сейчас актеру 75 лет.