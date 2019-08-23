РФ призвали проявлять осторожность с Украиной в вопросе обмена своих граждан

В вопросе обмена россиян и украинцев России нельзя расслабляться и необходимо проявлять осторожность, так как Киев может слукавить. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Обмен пленными

Москва и Киев смогли достигнуть предварительных договоренностей по обмену 33 удерживаемых в РФ украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова сейчас находится в Москве.

В списках на обмен, которые согласовываются Москвой и Киевом, отсутствует фамилия главного редактора украинского корпункта РИА «Новости» Кирилла Вышинского, которого в Киеве судят за государственную измену. Освобождение Вышинского будет обсуждаться отдельно.

Обмен будет происходить 28-29 августа.

Украина может сыграть в темную

Как отметил Евгений Голышкин, обмен пленными — это всегда хорошо. Такие процессы всегда способствуют мирному урегулированию, сохраняют жизни людям.

«В сложившихся условиях речь идет не только о военнопленных (бойцы ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), но и о мирных жителях, неоднократно подвергавшихся обстрелам тяжелой артиллерией со стороны ВСУ, что многократно засвидетельствовано ОБСЕ и СЦКК. Станет ли данный обмен отправной точкой к переходу минского процесса на новый качественный уровень — большой вопрос. Украина в этом процессе не является самостоятельным субъектом и полностью зависит от внешних сил. В любом случае, возвращение домой людей — это позитивный шаг», — пояснил Евгений Голышкин.

Однако украинский политолог выразил уверенность, что в заявленной формуле обмена «33 на 33» украинская сторона, как обычно, слукавит и «сыграет в темную». Киев выдает за военнопленных не только бойцов-республиканцев Донбасса, но и политических заключенных, «преступления» которых не идут ни в какие сравнения с военными с действиями преступников Вооруженных Сил Украины. Последние являются нарушителями воинской присяги ВСУ и Конституции Украины.

«Конечно же, политические заключенные должны быть непременно освобождены, но по иной схеме, а не как взятые в заложники граждане Украины, подвергающиеся политическим репрессиям со стороны взявших власть проходимцев. Будем надеяться, что данный процесс не сорвется по каким-то причинам и станет новой вехой в процессе мирного урегулирования конфликта и обретения новой субъектности для республик Донбасса», — заключил Евгений Голышкин.

О возможном обмене пленными между Москвой и Киевом в начале этой недели сообщили некоторые СМИ, как российские, так и украинские. Эта информация была подтверждена и в Кремле. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «определенные контакты на этот счет осуществляются».