Донецк, 23 августа. Снайпер ДНР Екатерина Габель (позывной Боня) рассказала, как украинцы ездили в Донецк за рабами и жильем. По ее словам, украинские власти раздавали своим гражданам «документы», которые давали им право занять любой понравившийся дом в Донецке, а если там уже живут люди — взять их к себе в качестве рабов или рабочих.

Странную бумагу, якобы подписанную экс-президентом Украины Петром Порошенко, она лично видела в 2014 году, когда ее отряд выслеживал в столице Донецкой Народной Республики украинскую диверсионно-разведывательную группу. Вместо диверсантов военные ДНР нашли пожилую пару с западной Украины, которая и продемонстрировала им странный «документ».

«Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: «Ну, будут у нас работать». Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих», — рассказала Габель телеканалу «Звезда».

Девушка удивилась тому, что на Украине кто-то может искренне верить в существование рабовладельческого строя в современном мире, особенно с учетом того, что Киев стремится в Евросоюз, где права человека ставятся во главу угла.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие размещают запрещенную минскими соглашениями военную технику рядом с жилыми домами на территории Донбасса. Также отмечается, что украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы для того, чтобы скрыть факт перемещение техники.