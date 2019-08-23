Эксперт сравнил трагедию «Титаника» с гибелью группы Дятлова

Москва, 23 августа. Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов заявил, что вокруг трагедии «Титаника» строят конспирологию, как вокруг гибели группы туристов на перевале Дятлова.

Впервые за 14 лет к затонувшему в 1912 году «Титанику» было произведено пилотируемое погружение. Исследования долгое время не проводились из-за проблем с финансированием: глубоководных аппаратов, способных погрузиться на 3,8 тысячи метров, в мире не так много.

Экспедиция компании Triton Submarines осуществила исследование корабля, а также сделала высококачественные снимки и 3D-модель затонувшего гиганта. Более подробные материалы об этой трагедии смогут подтвердить одну из версий гибели «Титаника».

Однако Антипов уверен, что эта версия очевидна — корабль столкнулся с айсбергом. К трагедии привели лопающиеся заклепки. Нарушения при их изготовлении уже подтвердил химический анализ, отметил эксперт. По его словам, заклепки были перекалены и из-за сдвига стали лопаться. Специалист предположил, что ошибки при производстве были допущены из-за спешки: владельцам «Титаника» хотелось как можно скорее совершить легендарный рейс через Атлантику.

Из-за огромной кучи мифов и слухов Антипов сравнил трагедию «Титаника» с гибелью туристов из группы Дятлова. Однако он напомнил, что эти два случая разительно отличаются по количеству свидетелей: на перевале Дятлова не выжил никто, а у «Титаника» было 700 очевидцев, которые спаслись с корабля.