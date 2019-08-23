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Эксперт сравнил трагедию «Титаника» с гибелью группы Дятлова

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Эксперт сравнил трагедию «Титаника» с гибелью группы Дятлова

Москва, 23 августа. Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов заявил, что вокруг трагедии «Титаника» строят конспирологию, как вокруг гибели группы туристов на перевале Дятлова.

Впервые за 14 лет к затонувшему в 1912 году «Титанику» было произведено пилотируемое погружение. Исследования долгое время не проводились из-за проблем с финансированием: глубоководных аппаратов, способных погрузиться на 3,8 тысячи метров, в мире не так много.

Экспедиция компании Triton Submarines осуществила исследование корабля, а также сделала высококачественные снимки и 3D-модель затонувшего гиганта. Более подробные материалы об этой трагедии смогут подтвердить одну из версий гибели «Титаника».

Однако Антипов уверен, что эта версия очевидна — корабль столкнулся с айсбергом. К трагедии привели лопающиеся заклепки. Нарушения при их изготовлении уже подтвердил химический анализ, отметил эксперт. По его словам, заклепки были перекалены и из-за сдвига стали лопаться. Специалист предположил, что ошибки при производстве были допущены из-за спешки: владельцам «Титаника» хотелось как можно скорее совершить легендарный рейс через Атлантику.

Эксперт сравнил трагедию «Титаника» с гибелью группы Дятлова

Из-за огромной кучи мифов и слухов Антипов сравнил трагедию «Титаника» с гибелью туристов из группы Дятлова. Однако он напомнил, что эти два случая разительно отличаются по количеству свидетелей: на перевале Дятлова не выжил никто, а у «Титаника» было 700 очевидцев, которые спаслись с корабля.

«Что здесь еще можно обсуждать? — приводит его слова «Царьград». — Но есть люди, которые на любой проблеме пытаются прорекламировать себя, получить некую толику славы, а некоторые просто делают бизнес на конспирологических версиях и на самих громких историях. Договорились до того, что вообще был не «Титаник»… Получается семь сотен людей врут? Это смешно просто обсуждать».

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