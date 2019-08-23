Лондон, 23 августа. Британские врачи рассказали, как по кашлю можно определить развитие рака легких. По их словам, если появился кашель, и на протяжении долгого времени он не проходит, не стоит медлить с походом к врачу. Специалисты уточнили, что на ранних стадиях рак легких можно не заметить.

При этом этот вид онкологии признан одним из самых распространенных и опасных, поэтому важно выявить его на начальных этапах. Врачи рассказали, как по кашлю определить рак легких. Как пишет издание «Актуальные новости», ключевым симптомом можно считать затяжной кашель. Насторожить должен кашель, который не проходит более трех недель.

Кроме того, симптомами рака легких можно считать повторяющиеся инфекции грудного отдела, хрипы невыясненной этиологии, боли в груди и плечах, а также осипший голос на протяжении долгого времени. На развитие рака могут указывать необъяснимая потеря веса и постоянное чувство усталости. Медики напоминают, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

Ранее были названы хронические болезни, которые вызывают рак. Медики подчеркнули, что хронические болезни ни в коем случае нельзя запускать. Они пояснили, что практически во всех случаях это приводит к развитию рака.

Особое беспокойство у врачей вызывают больные с гастритами с пониженной кислотностью, язвой желудка, гепатитами В и С, мастопатией, эрозией, дисплазией — неправильным развитием тканей. У людей с этими недугами иммунитет ослаблен, а значит, организм недостаточно защищен от тех клеточных повреждений, которые запускают развитие злокачественных опухолей.

По словам специалистов, к развитию онкологического заболевания приводят запущенные хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра. Опасным сигналом для больного должно стать появление новых ощущений. На фоне хронической болезни у человека наблюдаются снижение аппетита, постоянная слабость, резкое похудение. Температура больного поднимается и возникает чувство эмоциональной подавленности. Врачи предупредили, что это могут быть признаки развития рака.



Еще одной предпосылкой развития рака является ВИЧ. Наличие этого заболевания увеличивает вероятность появления лимфомы, саркомы Капоши, рака шейки матки, прямой кишки, кожи и легких, рассказали специалисты.