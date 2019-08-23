Скелеты в шкафу бабы Люды. Как Алексеева из члена КПСС превратилась в защитницу убийц

Гражданка США Людмила Михайловна Алексеева (в девичестве — Славинская) — «крестная мать» всего современного оппозиционно-либерального движения в России. С 1960-х годов она занималась активнейшей антисоветской деятельностью, взрастив целое поколение либералов. А после крушения СССР на смену антисоветчины пришла столь же рьяная русофобия, принявшая у Алексеевой совсем уж гротескные черты во время украинского кризиса.

Еще долгие годы «баба Люда» будет оставаться культовой фигурой в среде т.н. «правозащитников», поэтому важно разобраться, за чьи конкретно права она боролась, в чьих интересах и на чьи деньги.

Из членов КПСС — в диссиденты

Начинала Алексеева как верный ленинец. В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ, а в 1956 году — аспирантуру Московского экономико-статистического института, вполне осознанно выбрав специальность «история КПСС». Во время учебы в аспирантуре Алексеева и сама вступила в ряды партии.

После институтской скамьи работала учителем истории в Москве, а также внештатным лектором областного комитета ВЛКСМ. В 1959—1968 годах Алексеева поставила свой труд, как нынче выражаются, «штатного пропагандиста» на платную основу, став научным редактором в редакции археологии и этнографии издательства «Наука».

Однако в апреле 1968 года «что-то пошло не так»: Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы. Оказалось, что коммунист с 16-летним стажем — форменная антисоветчица, годами державшая фигу в кармане.

Начиная с того времени 41-летняя женщина повела уже целенаправленную антисоветскую деятельность. Ее московская квартира становится одним из главных диссидентских центров СССР, у нее печаталась, хранилась и распространялась подрывная литература, раздавались «заряженные» интервью западным корреспондентам, осуществлялась координация между диссидентским подпольем и американцами.

Советская власть была снисходительна к паршивой овце: никаких ГУЛАГов или чего-то подобного. В 1974 году Президиум Верховного Совета СССР своим указом объявил Алексеевой… предостережение о возможном аресте за «систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений».

Однако настойчивые намеки Алексееву не беспокоили, и в 1976 году вместе с Юрием Орловым, Еленой Боннэр, Андреем Амальриком, Валентином Турчиным и Анатолием (Натаном) Щаранским она стала одним из учредителей т. н. «Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР».

Чем занималась эта контора? Разоблачением «ненавистного совка» перед «светочами демократии». Активисты группы собирали и передавали на Запад информацию о диссидентской деятельности в СССР под видом «нарушений основных положений Хельсинкских соглашений».

Власть, которая Алексееву и пальцем не тронула, представала в этих «отчетах куратору» как Молох, олицетворение зла, с которым требовалось поступить «единственно верным способом» — покарав его.

Клятва верности

В феврале 1977 года 50-летняя Алексеева вместе с третьим мужем Николаем Вильямсом и младшим сыном Майклом эмигрировала из СССР в США. А через пять лет она получила и гражданство США, принеся клятву верности своей новой родине.

По поручению администрации президента США Джимми Картера Алексеева несколько лет работала над аналитической справкой «История инакомыслия в СССР. Новейший период» о диссидентском движении в СССР для американского Конгресса. Вела программы на «Радио «Свобода» и «Голосе Америки», консультировала ряд антисоветских организаций, в составе делегаций США участвовала в работе конференций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В 1990 году Алексеева издала в США свои мемуары «The Thaw Generation» («Поколение оттепели»).

И тут Советский Союз, многолетний объект ее ненависти, рухнул.

В 1993 году Алексеева с мужем принимают решение вернуться в Россию. Сын Майкл остался в США — сегодня он неплохо устроился в Университете Индианы в Блумингтоне.

Через год после возвращения Алексеева получила второе гражданство — российское, но американский паспорт, разумеется, не сдала. Рассеянность? Вовсе нет. В 2002 году срок действия паспорта гражданки США истек, но Алексеева вновь подала документы и «освежила» американское гражданство.

В 1996 году она возглавила «Московскую Хельсинкскую группу» (МХГ), возобновившую в 1989 году свою подрывную деятельность в России.

В декабре 2004 года 77-летняя Людмила становится одним из организаторов, а затем и сопредседателем «Всероссийского гражданского конгресса». Позже она организует «Всероссийскую гражданскую сеть», созданную на базе «правозащитной части» ВГК. Была она также членом «Конгресса интеллигенции» и «Правозащитного совета России» — словом, практически всех самозваных «кружков по интересам», суть которых сводилась к воображаемой роли морального авторитета среди оппозиции. Ну, и к получению грантов, разумеется.

С августа 2009 года Людмила Алексеева принимает активное участие в «Стратегии-31», постепенно становясь постоянным организатором этих незаконных акций протеста.

31 декабря 2009 года во время попытки проведения очередного несанкционированного митинга на Триумфальной площади Алексеева была задержана и доставлена в отделение. Пикантная деталь — в тот момент она была одета в… костюм Снегурочки.

Председатель Европарламента Ежи Бузек и Совет национальной безопасности США тут же высказали свое возмущение задержанием Алексеевой, а ведущая американская газета The New York Times посвятила ей целую статью на первой полосе под патетическим заголовком «Энтузиазм российских диссидентов вынесет любые испытания». Вкупе с иллюстративным рядом смотрелось это уморительно.

В те же годы Алексеева открыто выступает в поддержку сексуальных меньшинств и за расширение прав гей-сообщества России. По ее мнению, сторонники гомосексуальных отношений вполне могут нарушать закон и участвовать в несанкционированных акциях. Тогда как полиция ни в коем случае не должна разгонять или задерживать геев-нарушителей — в противном случае, по словам Алексеевой, «мы погружаемся в какое-то Средневековье».

В мае 2013 года защитница прав ЛГБТ-сообщества призвала Россию и вовсе брать пример с Украины, где полиция не разгоняет, а защищает участников гей-парадов.

А однажды маразм зашел так далеко, что Алексеева объявила бойкот… станции метро «Курская» в Москве — за то, что в ее обновленном оформлении появилась строчка из советского гимна.

Что это было? Зачем этой старухе потребовалось фиглярствовать столь явно? К чему был весь этот маскарад на пороге могилы — с новогодними переодеваниями и политическими фрик-шоу?

Все дело в банальных деньгах, конечно. И в очень долгой ненависти — к стране и ее народу. Такими были два главных «слагаемых успеха» Людмилы Алексеевой. И когда они складывались вместе, «Снегурка» была, без сомнения, совершенно счастлива.

Украина как образец демократии

К Украине Алексеева питала удивительный пиетет — особенно когда Киев сильно досаждал России.

В конце апреля 2014 года она активно участвовала в прошедшем в Киеве «конгрессе» «Украина — Россия: диалог», среди организаторов которого были экс-министр МВД и будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко, Михаил Ходорковский, Борис Немцов, Мустафа Найем, Савик Шустер, Станислав Белковский, Александр Ройтбурд и прочие «политические украинцы».

А в сентябре того же года Алексеева выступила одним из инициаторов и соавтором резолюции «Общероссийского Марша мира 21 сентября». На нем именитые либералы потребовали вывести с территории Украины отсутствующие там российские войска и прекратить «пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины».

Иными словами, «Марш мира» выступил за войну — то есть карательный поход Киева против Донбасса, которому, в представлении Алексеевой, Россия не смела даже сочувствовать.

Как могла «правозащитница» не замечать неонацистские марши по Украине, кровавые преступления западенских «тербатов» и ежедневные смерти мирных граждан в Донбассе от рук киевских убийц? Ответ прост — Алексеевой помогала особая «оппозиционная оптика», не позволявшая ей видеть ничего из того кошмара, что творил Киев.

«Меня интересует моя страна, а не чужая!» — как правило, отвечали она и ей подобные, забыв уточнить, какое государство они считают «своим». На самом же деле, Россия интересовала ее лишь в качестве обвиняемого на процессе «Все прогрессивное человечество против звериного режима».

Не случайно все тот же «Марш мира» требовал провести уголовное расследование «по фактам незаконного понуждения со стороны властей РФ российских военнослужащих к участию в боевых действиях на Юго-Востоке Украины», «прекратить шельмование и преследование граждан, публично осуждающих агрессию в Украине и аннексию Крыма, как «пятой колонны», и дать им полную свободу самовыражения в СМИ.

Впрочем, вся эта чекистская риторика была адресована вовсе не российской власти. «Незаконные действия» руководства России по «организации военной поддержки сепаратистам в Украине» высасывались из пальца с одной целью — стать предметом международного суда. Вот уж горькая ирония — «правозащитница», взывающая к жандарму, пусть даже мировому!

Хотя... «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — сказано в Евангелии. Все апелляции Алексеевой к чужой дубинке щедро оплачивались.

«Заграница нам поможет»

Деятельность «бабы Люды» и возглавляемой ею «Московской Хельсинкской группы» напрямую финансировалась через схему «грантов» из зарубежных источников, в основном британских и американских, и представляла собой часть разветвленной агентуры иностранных спецслужб.

В разное время Алексеева получала гранты от Европейской комиссии, фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США), американского Национального фонда в поддержку демократии, фонда Сороса «Открытое общество», Агентства США по международному развитию, фонда Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и т. д. Последний не чурался и политической педофилии: деньги для МХГ были выделены под «организацию конкурса школьных сочинений и итоговую конференцию для школьников».

«Московская Хельсинкская группа», обвиненная в получении денег от британских спецслужб, сперва пыталась в суде доказать факт клеветы, но предсказуемо проиграла. Позже Алексеева трогательно призналась: МХГ в 2006 году действительно получила через посольство Соединенного Королевства грант от некоей британской организации. Ах, эта старческая забывчивость!

«Подписывали документы работники посольства. Грант, который мы получили, […] подписала Кати Лич, начальник политического отдела посольства», — созналась Алексеева.

Напомним, что британская разведка долгое время работала в Москве под дипломатическим прикрытием. В январе 2006 года Федеральной службой безопасности РФ была пресечена деятельность представителей разведки Ее Величества, работавших сотрудниками посольства Великобритании.

Помните историю с сетью передатчиков в московских скверах, замаскированных под камни? Помните, как над этими камнями отчаянно гоготала вся оппозиционная тусовка — и закрыла рты лишь тогда, когда сами британцы признались: все это истинная правда. Казалось бы, при чем тут «баба Люда»?

Да при том, что Энтони Брентон, в 2006 году занимавший пост британского посла в Москве, все выложил начистоту: один из дипломатов, о которых шла речь в связи с «камнем», одновременно, в порядке выполнения его официальных обязанностей, занимался контактами с российскими неправительственными организациями.

По словам Брентона, Британия открыто «содействовала развитию гражданского общества» в России, в основном через финансовую поддержку либерально-оппозиционных НКО.

«Таких организаций множество, — отметил тогда же начальника Центра общественных связей ФСБ РФ Сергей Игнатченков. — Например, так называемый Комитет против пыток 27 мая 2004 года получил около 17 тысяч фунтов стерлингов, 25 ноября того же года — 15 тысяч. Немалые деньги направлялись таким организациям, как Фонд развития демократии и защиты прав человека, Фонд Евразия, Московская хельсинкская группа, и многим другим».

Бочка варенья и корзина печенья

Деятельность Алексеевой высоко ценилась на Западе. Буквально каждый год в Германии, Франции и других европейских странах ей присуждали высокие государственные награды.

В 2007 году ее наградили французским Орденом Почетного легиона, на следующий год Алексеева стала кавалером Ордена Великого князя Литовского Гедиминаса, а в 2009 году — командором Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»… Среди других наград Алексеевой — эстонский Орден Креста земли Марии 3-го класса и Орден Заслуг перед Республикой Польша.

При этом западные покровители Алексеевой не забывали регулярно поощрять «правозащитную деятельность» своего ценного сотрудника щедрыми премиальными выплатами.

Скажем, в 2004 году ей с Анной Политковской и Сергеем Ковалевым выписывают 75 тысяч долларов США от Социал-демократической партии Швеции в виде премии Улофа Пальме. В том же году Конгресс США присуждает Алексеевой через свой «Национальный фонд в поддержку демократии» премию «2004 Democracy Award».

Уже в следующем, 2005 году она получает престижный приз американской организации Human Rights First, действующей под девизом «Американские идеи, универсальные ценности». И тогда же Федерация еврейских общин России вручила Алексеевой денежную премию «Человек года-5765».

«Сегодня деятельность Людмилы Алексеевой — это черная работа, благороднейшая работа — защищать человека, защищать его право перед лицом дракона, ставить этого дракона на место, — так оценил вклад Алексеевой вручивший ей чек Марк Розовский. — Мы-то, евреи, как никто знаем, что это такое».

В 2009 году Европарламент награждает Алексееву совместно с Сергеем Ковалевым и председателем НКО «Мемориал» (признан иностранным агентом) Олегом Орловым премией «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова (Sakharov Prize for Freedom of Thought). 50 тысяч евро на пленарном заседании парламента в Страсбурге вручил лично председатель Европейского парламента Ежи Бузек.

Вот такие скромные подарки — на годы безбедной жизни. Когда же бабло не доставалось старушке, ее это крайне печалило.

Так, в 2012 году Алексееву выдвигали на Нобелевскую премию мира, но в итоге прокатили: 1,2 млн долларов достались не ей, а Европейскому союзу. Ох и разозлилась тогда «божий одуванчик»!

«К сожалению, в последние годы выдвижение на Нобелевскую премию мира носило очень конъюнктурный характер: то Обама, который еще ничего не сделал, то Европейский союз, что вообще было непонятно», – с явным разочарованием прокомментировала Алексеева решение Нобелевского комитета.

Видимо, в качестве утешения Алексеевой в том же году дали премию имени Натальи Эстемировой «Человек чести и совести». А на следующий год американский сенатор Бенджамин Кардин и норвежские парламентарии вновь пообещали замолвить за нее словечко в оргкомитете премии.

В 2015 году Алексеева получила из рук главы Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер очередной щедрый подарок в виде премии им. Вацлава Гавела на 60 тысяч евро.

«Мне особенно приятно, что на эту премию меня выдвинули украинские правозащитники, — подчеркнула тогда «баба Люда». — В нынешних условиях это особенно трогательно, с учетом того, что я российская правозащитница».

Прибытие домой

Но все-таки, за что же ей давали деньги, за какие скелеты в шкафу? О, Алексеева активно боролась за права тех, кто придерживался не просто оппозиционных или либеральных, но откровенно русофобских взглядов, как, например, украинские террористы Сенцов и Кольченко.

А еще она, как мы увидели выше, умела молчать. За годы гражданской войны на Украине от «правозащитницы» публика не услышала ни слова о праве детей Донбасса на жизнь, о праве Кирилла Вышинского на свободу, о праве украинского журналиста Олеся Бузины жить и выражать свое мнение, о правах арестованных по ложным обвинениям США — Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной.

Умерла «баба Люда» в Москве 8 декабря 2018 года, на 92-м году жизни.

«Скончалась Людмила Алексеева — выдающийся правозащитник, легенда, — поскорбил основатель фонда «Открытая Россия», вор и заказчик нескольких убийств Михаил Ходорковский. — Она сделала много и для многих. Я среди них. Тех, кого она спасала. Вечная память!»

Но даже со смертью она не смогла поступить по-людски, велев похоронить себя не в ненавистной России, а там, где лежало сердце ее.

Урна с прахом Людмилы Алексеевой 6 апреля 2019 года была захоронена на кладбище Рок-Крик церкви Сент-Пол в центре столицы США, в 5 минутах от исторического дома американского президента Авраама Линкольна и 4 милях от Белого дома.

Видимо в этом и заключается высшая цель любого либерального «правозащитника» — быть похороненным подальше от России, о которой они годами льют крокодиловы слезы на деньги ее врагов.