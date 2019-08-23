В Совфеде объяснили, почему Кличко заговорил об «особом статусе» Севастополя

Глава украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в стране есть два города с «особым статусом» — Киев и Севастополь, при том что Севастополь является частью России.

«На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — сказал Кличко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что Кличко, называя Севастополь «украинским», руководствуется прежде всего политической конъюнктурой.

«Кличко пытается подстроиться под настроения определенной части украинского общества. Националистически настроенные граждане Украины и через тысячу лет будут говорить так, как говорит Кличко. Если, конечно, представить, что украинское государство будет существовать. Хотя, я думаю, оно прекратит свое существование гораздо раньше, прежде всего — из-за таких руководителей», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Парламентарий констатировал, что на Украине действительно есть радикально настроенные националисты, но при этом существуют и те граждане, которые мыслят здраво и объективно воспринимают происходящее.

«Какая-то часть жителей соседней страны желает слышать о том, что Украина — это государство, в составе которого находится Крым. Другая часть понимает, что и Севастополь, и Республика Крым являются частью России, но об этом не говорит. А третьи озвучивают то, что есть на самом деле. Некоторые хотят слышать подобного рода заявления, хотя, думаю, сам Кличко понимает, что Севастополь никогда не будет частью Украины», — подчеркнул председатель Русской общины Крыма.

В заключение политик отметил, что население Украины не может открыто выражать свое мнение именно из-за радикалов.

«Население запугано националистами. Именно они бегают по улицам, устраивают факельные шествия, нападения, избиения людей, которые имеют отличную от их точки зрения позицию», — заключил Сергей Цеков.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в ходе референдума. Более 95% крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ.