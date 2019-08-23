МИД Украины рассказал о «новом подходе» Зеленского к решению конфликта в Донбассе

Киев, 23 августа. Прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина — это новый подход главы украинского государства к решению конфликта на востоке страны. Об этом заявила журналистам заместитель руководителя министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — отметила украинский дипломат.

По ее мнению, киевским властям необходимо пробовать новые подходы, поскольку война в Донбассе длится уже пять лет.

При этом Зеркаль не исключила, что такие приемы могут нести внезапные риски.

«Если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить по-новому к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат», — резюмировал заместитель главы МИД в и интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Ранее коллега Зеркаль, украинский дипломат Константин Грищенко порекомендовал Зеленскому не разводить «детский сад», а пригласить Путина на рыбалку.

Напомним, 7 августа состоялась телефонная беседа Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе. Разговор был инициирован киевской стороной. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения огня в этом регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил возможность личной встречи лидеров двух стран. По словам официального представителя Кремля, Путин всегда является сторонником диалога для решения актуальных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

Напомним, гражданская война в Донбассе началась весной 2014 года. Донецк и Луганск отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти незаконно, в результате государственного переворота. После на этих территориях были созданы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти объявили о начале так называемой «антитеррористической операции» против республик Донбасса.