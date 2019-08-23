Разделочные доски из Китая не пустили в Россию из-за портрета Гитлера

Иркутск, 23 августа. Сотрудники российской таможни конфисковали партию разделочных досок из Китая, на которых была изображена марка немецкой почты с портретом Гитлера. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

«В РФ установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — говорится в сообщении.

В итоге фирме-импортеру отказали в выпуске товара, а сами доски были арестованы. Импортер заявил, что поставка сомнительного товара не было согласована. В связи с этим суд Иркутска решил не наказывать фирму, признав, что у нее не было умысла в совершении правонарушения, и ограничился только тем, что конфисковал всю партию. Теперь разделочные доски ждут утилизация.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд на аукцион выставили предположительно последнюю телеграмму Гитлера, которую тот отправил 24 апреля генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В ней он говорит, что останется в Берлине, чтобы принять участию в решающей битве за Германию.

Согласно официальной версии, Гитлер встретил свой конец в Берлине 30 апреля 1945 года. Он со своей женой Евой Браун заперся в бункере, где они вместе покончили с собой. Однако существует мнение, что одно из найденных в бункере тел принадлежало двойнику Гитлера, а сам фюрер тайно сбежал в Южную Америку, где нашли прибежище многие нацистские преступники, прячущиеся от Нюрнбергского трибунала.