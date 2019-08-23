Сирия новости 23 августа 12.30: САА выбивает «Тахрир аш-Шам» из Хамы, курды взорвали штаб-квартиру протурецких боевиков

Сирия, 23 августа. САА выбивает «Тахрир аш-Шам» из «котла» у Аль-Латамины. Курды подорвали протурецкую штаб-квартиру радикалов в Алеппо. Боевики ИГ1* совершили нападение в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит точечные удары по укрытиям джихадистов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вытесняет радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» из южных районов Идлиба на север Хамы.

«Исламское государство1»: совершили нападение в Дейр-эз-Зоре, обстреляв гражданский автомобиль.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступаю на север Хаме к наблюдательному пункту турецкой армии у поселка Мурек.

Курды: взяли на себя ответсвенность за подрыв протурецкой штаб-квартиры в Шераве и обмениваются ударами с боевиками «Сирийской свободной армии» на севере Алеппо.

«Сирийской свободной армии» (ССА): обмениваются ударами с курдами в Алеппо в зонах турецкой оккупации.

Провинция Алеппо

Турецкие войска обстреляли позиции курдских боевиков в районе поселков Мараназ и Аль-Маликия к югу от города Азаз, как сообщает новостной источник в сети Twitter XXVII. Сообщается о перестрелке между курдскими радикалами и отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе деревни Айн-Дакна, как передает источник Not Woofers. Поступают сообщения, что столкновения также произошли под поселком Гербель и Шейх-Исса. Пока не одна из сторон конфликта не распространяется о своих потерях. Курдские боевики из состава «Освободительных сил Африна» распространяют на подконтрольных им медиаканалах видео, на котором зафиксирована атака на штаб-квартиру протурецких боевиков в поселке Шерава. В результате подрыва штаба были убиты два протурецких боевика, как сообщает Twitter-канал Afrin Activist. Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе поселка Кафр-Хамра, расположенного к северо-западу от столицы провинции, о чем сообщил новостной портал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции зафиксированы перестрелки возле нефтяного месторождения Аль-Омар, как сообщает Twitter-канал Euphrates Post. Уточнений по поводу происшествия пока не поступало, но примечательно что у месторождения сосредоточены значительные силы международной коалиции.

На востоке провинции несколько мирных жителей были убиты и ранены, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю и скрылись на мотоцикле с места преступления. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики «Исламского государства», как передает новостное агентство Deir Ezzor 24. Личности жертв пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Удары с воздуха были нанесены в районе поселков Джарджаназ и в предместьях города Маарет-ан-Нуман, как передает информагентство Step News. Артиллерия САА обстреляла укрытия боевиков на подступах к городу Кафр-Саджна. Сведения о потерях джихадистов пока уточняются.

Сирийская армия продолжает свое продвижение из южной части Идлиба в северные районы Хамы, занятые «вооруженной оппозицией» и радикальными бандформированиями. Всего отряды сирийской армии с поддержкой союзных сил смогли освободить 50 деревень на юге провинции Идлиб и в северной части Хамы с начала мая этого года.

Провинция Хама

Радикалы стремительно теряют свои территории у города Аль-Латамина в северных районах провинции в ходе наступления сирийской армии, которую с воздуха поддерживают ВКС РФ и ВВС Сирии.

Как сообщает Twitter-канал Syria Protector, спецназ «Силы Тигра» взяли под свой контроль города Аль-Латамина сегодня утром и прилежащий к нему поселок Латмин. Под контроль сирийский армии перешли также поселок Вади-аль-Ассаль. Город Кафр-Зета и поселок Тель-Фас, долгое время оккупированный радикалами группировки «Джейш аль-Изза», был также освобожден в ходе штурма САА, как передает новостной источник в сети Twitter Syrian Reporters.

1 Организация запрещена на территории РФ.