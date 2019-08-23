Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка в республике

Дамаск, 23 августа. Накануне нового учебного года группа парламентариев из России во главе с Дмитрием Саблиным провела встречу с президентом САР Башаром Асадом. Об этом сообщается в социальной сети Facebook.

В ходе встречи президент САР Башар Асад предложил создать центры по обучению русскому языку, а также языковые курсы для решения проблемы нехватки учителей русского языка в Сирии.

«Изучение русского языка будет способствовать решению одной из важных проблем в арабских странах, а именно: уменьшению зависимости от западных, ваххабитских или террористических идей. Преподавание русского языка является альтернативой этим идеям и способствует процессу примирения», — заявил президент Сирии.

Министерство образования Сирийской Арабской Республики включило русский язык в учебную программу с 2015-2016 учебного года на основании соглашения, подписанного между Министерством образования САР и Министерством образования России.

Не исключено, что уже в ближайшем будущем помимо центров изучения русского языка появятся и русские школы, особенно в Дамаске и Алеппо, не только при посольстве, ведь русский язык — самое сильное оружие против террористических идей.

Сирийский лидер Башар Асад попросил серьезно изучить вопрос о возможности открытия центров изучения русского языка во всех провинциях республики, поскольку это станет шагом по формированию культурной альтернативы западному влиянию.

Напомним, что в начале недели глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин прибыл в рамках рабочего визита в Сирию.

В ходе встречи с главой республики Саблин также передал Башару Асаду подарок от Черноморского флота России. Депутат Госдумы подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота. Как отметили в пресс-службе, российская делегация пожелала, чтобы этот «колокол смог в ближайшее время отбить час победы над терроризмом».