Медики назвали простой способ продлить жизнь

Москва, 22 августа. Медики выявили, что ежедневные физические нагрузки помогают продлить жизнь. Результаты исследования были опубликованы в British Medical Journal.

Эксперимент проводился шесть лет подряд. В нем приняли участие 36 тысяч человек. Ученые поделили участников исследования на четыре группы по уровню их ежедневной активности.

Как оказалось, ежедневные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смерти. Как пишет «Газета Кемерова», у самой активной группы людей он сократился на 73%, а у второй по степени нагрузки категории людей — на 66%.

Медики отметили, что для повышения продолжительности жизни вовсе не обязательно ежедневно заниматься спортом. Есть более простой способ — необходимо каждый день проходить быстрым шагом 24 минуты. Это же время можно потратить на физические нагрузки средней степени интенсивности, к которым относится даже уборка в квартире, передает телеканал «360».

Ученые также обратили внимание, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться «молодой» и привлекательной для мужчин. Женщина считает, что секретом ее красоты является спорт, которым она увлеклась в 48 лет.