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Грандиозный фестиваль «Таврида — АРТ» открывается в Крыму  

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Грандиозный фестиваль «Таврида — АРТ» открывается в Крыму  

Севастополь, 23 августа. «Таврида — АРТ» на три дня — с 23 по 25 августа — превратится в фестиваль фестивалей, участниками и зрителями которого станут более 45 тыс. человек.

Таврида впервые откроется для ценителей искусства. Отмечается, что в течение этого уик-энда на одной площадке пройдут 15 фестивалей, среди которых и театральный, и литературный. Для любителей юмора будут работать: Stand Up Comedy, фестиваль КВН. Кроме того, гостей ожидают интересные гастрономические фестивали, а также спортивные и прочие мероприятия.

Грандиозный фестиваль «Таврида — АРТ» открывается в Крыму    

Как отметил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин, на одной площадке решили собрать все самое яркое и интересное, чтобы каждый гость был задействован и смог найти себе занятие по вкусу.

«Это масштабные зрелищные мероприятия — от прибытия фрегата с алыми парусами до фестиваля фейерверков и авиационных шоу. Фестиваль дает уникальный шанс для молодых творцов со всей страны оказаться на одной сцене с состоявшимися артистами», — рассказал организатор.

Першин выразил уверенность в том, что каждый посетитель грандиозного фестиваля сможет почувствовать себя настоящим творцом.

Грандиозный фестиваль «Таврида — АРТ» открывается в Крыму  

Ранее президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Италии Одиссей Пипия рассказал, что итальянская делегация осенью посетит Крым с культурной миссией.

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