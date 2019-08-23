Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Марш в честь Дня флага Украины начался в Киеве под гимн бандеровцев

490
0 Оставить комментарий

Марш в честь Дня флага Украины начался в Киеве под гимн бандеровцев

Киев, 23 августа. Глава Украины Владимир Зеленский стал участником церемонии в честь Дня Государственного флага Украины. Церемония состоялась на Софийской площади в центре украинской столицы.

После традиционного ритуала в виде поднятия государственного флага президент Украины коротко поздравил военные подразделения, вручив им ленты с почетными наименованиями, а обратившись к командирам подразделений сказал лишь: «Берегите себя и слава Украине».

После лаконичного поздравления военные под марш Украинской повстанческой армии* (УПА1*, запрещена в России) прошли по площади, передал ТАСС.

Произносить традиционную поздравительную речь новый глава государства нет стал и, после приветствия других представителей украинской власти, предпочел покинуть место события.

На время проведения церемонии в Киеве были усилены меры безопасности, обычные украинские граждане на Софийскую площадь не допускались. 

День государственного флага Украины — государственный праздник Украины, который ежегодно отмечается 23 августа. 

В июне этого года украинских туристов выселили из отеля на греческом острове Каламос за демонстрацию флагов страны. Помимо флагов Украины отдыхающие разместили на балконе номера символику детского клуба и «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА1, запрещена в РФ), чем возмутили администрацию отеля и постояльцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров