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Московские дольщики начали требовать компенсации с «Баркли» за срыв сроков

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Московские дольщики начали требовать компенсации с «Баркли» за срыв сроков

Москва, 23 августа. Московские дольщики требуют компенсации со строительной кампании «Баркли» за срыв сроков сдачи ключей. Одна из клиентов застройщика Татьяна решила подать иск на миллион рублей.

Она обратилась к «Баркли», однако там ей сказали, что компания может заплатить 200 тыс. рублей, если женщина не будет обращаться в суд. Впрочем, и этих денег Татьяна не увидела.

«Денег, как вы понимаете, нам никто не перевел. Потом просто стали хамить и бросать трубки. Типа судитесь. Только теперь мы можем по суду рассчитывать не на миллион, а на 200 тысяч», — пишет дольщик в Facebook.

Татьяна также отметила, что отделку сделали плохо — в списке претензий оказалось 25 пунктов, включая провалившийся угол пола, сообщает телеканал 360.

Напомним, что на проблему с дольщиками обратили внимание в Москве. С 1 июля в России вступили в силу новые правила долевого строительства, которые должны защитить дольщиков от махинаций недобросовестных застройщиков. Теперь все собираемые с жильцов средства будут заноситься на специальные эскроу-счета, доступ к которым строительная компания сможет получить только когда сдаст ключи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после нового закона в России должны навсегда забыть словосочетание «Обманутый дольщик».

 

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Источник: Телеканал 360
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